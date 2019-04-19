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2019-04-19 مقطع يحبس الأنفاس.. عامل ينظف سلك كهرباء ينجو من الصعق بأعجوبة متابعات الخليج 365 - متابعة Advertisements نجا عامل من الموت بأعجوبة حين كان ينظف سلك كهرباء مرتبطا بإشارة المرور في إحدى المدن الأمريكية.

وبينما كان العامل ينظف السلك انقطع فجأة وسقط على الأرض واشتعلت النيران بسرعة فيما لاذ العامل بالهروب في الاتجاه المعاكس هربا من الموت الذي كاد أن يفتك به.









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