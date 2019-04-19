الان تتابع السفارة في جورجيا تكشف حقيقة إلغاء جوازي سفر المواطنتين مها ووفاء زايد #عاجل والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وكالات - الخليج 365: نفت السفارة السعودية في جورجيا ما تداولته عدد من وسائل الإعلام والتواصل حول إلغاء جوازي سفر المواطنتين مها ووفاء زايد. وقالت السفارة، في بيان ، إنه “إشارة إلى ما يثار بشأن إلغاء جوازي سفر المواطنتين مها ووفاء زايد الموجودتيْن في جورجيا، تؤكد سفارة المملكة العربية السعودية أن جوازي سفرهما لا يزالا ساريا المفعول”. وأكدت: “لا صحة للمزاعم المتداولة بأنه تم إلغاؤهما”.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السفارة في جورجيا تكشف حقيقة إلغاء جوازي سفر المواطنتين مها ووفاء زايد #عاجل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.