السعودية اليوم / بلدية البدع وإدارتي الطرق والمرور بالمنطقة تبحثا أوجه التعاون المشترك لوسائل السلامة الطرقات



تبوك 14 شعبان 1440 هـ الموافق 19 إبريل 2019 م واس

التقى رئيس بلدية محافظة البدع سعيد بن خليل السعيد أمس، مدير قسم المرور بالمحافظة الرقيب يوسف بن سعد الزهراني، بحضور نائب مدير إدارة الطرق بضباء المهندس محمد بن سعود البياضي، وذلك بمقر البلدية.

وبحث الاجتماع أوجه التعاون المشترك بين البلدية وإدارتي المرور والطرق بالمنطقة ،حيث اطلعوا على عرض لحركة السير والمرور في المحافظة والخدمات التي تقدمها البلدية للعمل على تسهيل وانسيابية الحركة المرورية بالمحافظة, كما سلط الضوء على تحديد الطرق المعنية، بغرض إيجاد الحلول الكفيلة بإنهاء هذه المشاكل إن وجدت.

كما تفقد رئيس بلدية محافظة البدع اليوم, مكتب خدمات مركز مقنا, وذلك في إطار الجولات الميدانية التي تقوم بها البلدية للوقوف على الخدمات المقدَّمة للمواطنين ,حيث تفقد مكتب الخدمات بمركز مقنا والوقف على سير العمل ,موجهاً بالرفع من مستوى الخدمات المقدمة من البلدية مثل الرقابة الصحية على المحلات, وعمل برنامج لفرق النظافة، والقيام بجولة لنظافة شاملة.

من جانبهم عبر مدير قسم مرور البدع ونائب مدير إدارة الطرق بضباء عن شكرهما لرئيس بلدية البدع على تعاون البلدية وجهودها المبذولة في الاهتمام بوسائل السلامة في الطرقات فيما يخدم المحافظة ومجتمعها.

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12:52ت م

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