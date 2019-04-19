السعودية اليوم / أمانة المدينة المنورة تستقبل أعضاء هيئة تدريس وطلاب جامعة الأمير مقرن



المدينة المنورة 14 شعبان 1440 هـ الموافق 19 إبريل 2019 م واس

استقبلت أمانة منطقة المدينة المنورة ممثلة بوكالة الجودة الشاملة أمس, وفد من أعضاء هيئة التدريس وطلاب كلية الهندسة بجامعة الأمير مقرن بن عبدالعزيز، وذلك بمقر الوكالة.

وقدم وكيل الأمين للجودة الشاملة المهندس عدنان بن أحمد السيد للوفد الزائر، شرحاً تعريفياً للطرق المستخدمة في عمليات الضبط وتأكيد جودة الأعمال البلدية، وعلى خبرات أمانة المنطقة في هذا المجال، إضافة إلى الوقوف على أقسام المختبرات المختلفة والاطلاع على طرق العمل المتميزة والاختبارات التي تتم على المواد المستخدمة في تنفيذ المشروعات ومشاهدة عرض تقديمي عن تصور رحلة المستقبل للجودة.

يذكر أن الزيارة تأتي بناء على توجيهات معالي أمين منطقة المدينة المنورة المهندس محمد بن عبدالهادي العمري من منطلق المشاركة المجتمعية وتبادل الخبرات بين أمانة منطقة المدينة المنورة والجامعات والجهات الحكومية الأخرى.

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12:47ت م

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