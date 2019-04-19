السعودية اليوم / مهرجان السيارات التراثية والكلاسيكية يستقطب الزوار



بريدة 14 شعبان 1440 هـ الموافق 19 إبريل 2019 م واس

اكتظ مهرجان السيارات التراثية و الكلاسيكية " كلاسيك القصيم 3 " بمدينة بريدة ، بنوادر السيارات القديمة التي جمعها أصحابها من شتى أقطار العالم، ويعود صنع مجموعة منها لعام 1930 م.

واستقبلت ساحة المهرجان بمركز النخلة ببريدة أكثر من 600 سيارة مشاركة هذا العام، مستنفرةً كافة متاحف المنطقة الخاصة، التي اعتاد أصحابها على تخزين القطع التراثية القديمة والسيارات الكلاسيكية حتى باتت مقصداً للزوار وهواة النوادر.

يذكر أن كلاسيك بريدة يقام كل عام لمدة ثلاثة أيام، ويتضمن عدد من الفعاليات والأنشطة المتنوعة, كما يعد ملتقى سنوي لعشاق هذه الهواية من المملكة ودول الخليج العربي.

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12:08ت م

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