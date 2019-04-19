السعودية اليوم / جمعية "نحن تراثنا" تحتفي باليوم العالمي للتراث بتسجيل لوحة في جينيس للأرقام القياسية



الرياض 14 شعبان 1440 هـ الموافق 19 إبريل 2019 م واس

أطلقت الجمعية

وجسّد العمل عناصر التراث الثقافي غير المادي التي تم تسجيلها للمملكة العربية السعودية ضمن قائمة اليونيسكو، وعمل على تنفيذ اللوحة أكثر من 55 شخص بمعدل 400 ساعة عمل باستخدام حوالي ستين ألف قطعة من المصاقيل، التي تم اختيارها كعنصر أساسي لتمثيل اللوحة لكونها تمثل أحد أدوات الألعاب التراثية التي تمارس قديما.

وأكدت صاحبة السمو الملكي الأميرة سارة بنت بندر بن عبدالعزيز ، عضو مجلس إدارة الجمعية السعودية للمحافظة على التراث أن المملكة عملت على تفعيل يوم 18 أبريل للاحتفاء بالتراث الوطني وفقاً لما حدده المجلس الدولي للمباني والمواقع الأثرية (ICOMOS) كل عام برعاية منظمة اليونسكو"، بهدف تعزيز الوعي بشأن تنوع التراث الثقافي للبشرية، ومضاعفة الجهود الازمة لحماية التراث والمحافظة عليه.

وأضافت أن عناصر التراث الثقافي غير المادي التي سجلتها المملكة هي الصقارة والمجلس القهوة وهي ملفات مشتركة مع دول أخرى، كما تم تسجيل العرضة النجدية والمزمار والقط العسيري كملفات منفردة، مؤكدة أن الجمعية السعودية للمحافظة على التراث تعد محركًا فاعلًا ومؤثرًا في الحفاظ على التراث السعودي، وتعزيز الوعي بأهميته وقيمته الوطنية، والاستفادة منه وفقًا لرؤيتها.

يذكر أن الجمعية السعودية للمحافظة على التراث هي جمعية خيرية أنشِئت للحفاظ على التراث الوطني في المملكة، وكانت قد سُجلت مؤخرًا كأول جمعية سعودية وعربية شريكًا لمنظمة اليونيسكو.

// انتهى //

11:59ت م

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الرياض 14 شعبان 1440 هـ الموافق 19 إبريل 2019 م واسأطلقت الجمعية السعودية للمحافظة على التراث أمس، عملاً فنياً تحت مسمى "مصاقيلنا" احتفاءً باليوم العالمي للتراث، ١٨ ابريل، وتم تسجيله رسمياً في قائمة جينيس للأرقام القياسية كأكبر لوحة من نوعها على مستوى العالم، وذلك في حديقة السور بمركز الملك عبدالعزيز التاريخي بمدينة الرياض.وجسّد العمل عناصر التراث الثقافي غير المادي التي تم تسجيلها للمملكة العربية السعودية ضمن قائمة اليونيسكو، وعمل على تنفيذ اللوحة أكثر من 55 شخص بمعدل 400 ساعة عمل باستخدام حوالي ستين ألف قطعة من المصاقيل، التي تم اختيارها كعنصر أساسي لتمثيل اللوحة لكونها تمثل أحد أدوات الألعاب التراثية التي تمارس قديما.وأكدت صاحبة السمو الملكي الأميرة سارة بنت بندر بن عبدالعزيز ، عضو مجلس إدارة الجمعية السعودية للمحافظة على التراث أن المملكة عملت على تفعيل يوم 18 أبريل للاحتفاء بالتراث الوطني وفقاً لما حدده المجلس الدولي للمباني والمواقع الأثرية (ICOMOS) كل عام برعاية منظمة اليونسكو"، بهدف تعزيز الوعي بشأن تنوع التراث الثقافي للبشرية، ومضاعفة الجهود الازمة لحماية التراث والمحافظة عليه.وأضافت أن عناصر التراث الثقافي غير المادي التي سجلتها المملكة هي الصقارة والمجلس القهوة وهي ملفات مشتركة مع دول أخرى، كما تم تسجيل العرضة النجدية والمزمار والقط العسيري كملفات منفردة، مؤكدة أن الجمعية السعودية للمحافظة على التراث تعد محركًا فاعلًا ومؤثرًا في الحفاظ على التراث السعودي، وتعزيز الوعي بأهميته وقيمته الوطنية، والاستفادة منه وفقًا لرؤيتها.يذكر أن الجمعية السعودية للمحافظة على التراث هي جمعية خيرية أنشِئت للحفاظ على التراث الوطني في المملكة، وكانت قد سُجلت مؤخرًا كأول جمعية سعودية وعربية شريكًا لمنظمة اليونيسكو.// انتهى //11:59ت م0028

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.