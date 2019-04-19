السعودية اليوم / أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة نجران



نجران 14 شعبان 1440 هـ الموافق 19 إبريل 2019 م واس

هطلت أمس، أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة نجران، شملت مدينة نجران وضواحيها، ومحافظة يدمة ومراكز بئر عسكر والخانق وهدادة، وأنحاء متفرقة من محافظات ومراكز المنطقة، ارتوت على إثرها الأرض، وسالت بعض الأودية والشعاب.

جعلها الله أمطار خير وبركة، وعم بنفعها أرجاء البلاد.

// انتهى //

11:57ت م

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