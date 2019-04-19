تفاصيل عرض مهارة على خدمات العاملة المنزلية بالساعة

2019-04-19

متابعات الخليج 365 - الرياض

طرحت شركة مهارة للموارد البشرية عروضا ترويجية على خدمات العاملة المنزلية بالساعة بمناسبة اقتراب شهر رمضان المبارك

وقالت مهارة في تغريدة عبر حسابها على تويتر : عرض خاص لفترة محدودة خصم 35٪ على خدمات العاملة المنزلية بالساعة يـشـمـل جـمـيـع الجنسيات والـفـتـرات.

وأوضحت أن العرض لا يشمل باقة الشهر، لافتة إلى أنه يمكن الاستفادة من العرض بالحجز في الباقات التالية : 3 أشهر – 4 أشهر – 5 أشهر – 6 أشهر .

وكان يوسف بن محمد القفاري الرئيس التنفيذي لشركة مهارة للموارد البشرية، كشف أن سوق العمل في المملكة يشكل النسبة الأكبر من حجم القوى العاملة في دول مجلس التعاون الخليجي بنحو 12.2 مليون عامل، وأن مهارة تستحوذ على حصة كبيرة من سوق شركات الموارد البشرية في المملكة الذي يتميز بالتنافسية والإنتاجية العالية.

Advertisements

وأكد القفاري في تصريحات صحفية أن شركة مهارة للموارد البشرية أسهمت في تطور سوق العمل في المملكة الذي حقق نموًا ملحوظًا في السنوات الثلاث الأخيرة، وشدد على أن الاستثمار في الموارد البشرية هو الاستثمار الحقيقي لأنه الأساس للتنمية الاقتصادية والداعم الأول لتحقيق أهداف المملكة الاستراتيجية، مبينًا أن المملكة تسعى عبر كل من برنامج التحول الوطني 2020، ورؤية المملكة 2030 إلى مواكبة أفضل الطرق التدريبية على مستوى العالم من أجل تحسين الإنتاجية وترشيد الإنفاق الحكومي ودعم توطين الوظائف وتحسين مستوى الرضا الوظيفي والارتباط المهني والانتماء المؤسسي وهو ما يعود بشكل إيجابي على الاقتصاد والمجتمع السعودي.

وأشار يوسف القفاري، إلى أن مهارة تستحوذ على حصة كبرى لشركات الموارد البشرية في قطاعي الأعمال والأفراد في المملكة، كما استثمرت مهارة بشراء حصة تبلغ 40 في المائة في شركة بلوفو، للاستفادة من بوابة التوظيف الإلكترونية، وتهدف مهارة إلى توسيع نطاق خدماتها في دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بعد استحواذها على 70 في المائة من شركة تي بي إتش، والتي تقدم خدمة العمالة المنزلية بالساعة.