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شاهد.. تصوير جوي يخطف الأنظار لـ شعب الأرطاوي وروضة الخشم بعد أمطار الأمس
متابعات الخليج 365 - الرياض
أظهرت مقاطع فيديو تم التقاطها من الجو، روعة الأجواء في شعب الأرطاوي وروضة الخشم بعد الأمطار التي هطلت عصر أمس الخميس.
ووثق حمد السلوم أحد أبناء تمير المهتمين بأحوال الطقس، مقاطع فيديو أظهرت روعة الأجواء فيما كانت السماء صافية وفاضت الشعاب بالماء.
ويقع شعب الأرطاوي في مدينة تمير غرب الرياض وتكثر فيه الأشجار وينحدر من ضلع العرمة غربا ويصب في روضة الخشم.
أما روضة الخشم فتقع شمال تمير وهي روضة منبسطة وكبيرة تكثر بها أشجار السدر وفي موسم الأمطار تغطي السيول معظمها.
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