شكرا لقرائتكم القاهرة تستضيف المنتدى الثاني لرواد الأعمال العرب بمشاركة سعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-04-19 القاهرة تستضيف المنتدى الثاني لرواد الأعمال العرب بمشاركة سعودية متابعات الخليج 365 - سعيد آل هطلاء - الرياض تستعد القاهرة لاستضافة المنتدى الثاني لرواد الأعمال العرب والأفكار المبتكرة تحت شعار الاستثمار بالشباب في يونيو المقبل بمقر مجلس الشباب العربي بالجامعة العربية.

وأوضح مندوب المملكة بالمجلس الدكتور علي بن إبراهيم السنيدي أن رؤية مجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة بتنظيم منتدى رواد الأعمال العرب والأفكار المبتكرة تأتي انطلاقا من الأوضاع الراهنة بالوطن العربي وما يشهده من تحولات كبيرة تتطلب ضرورة تضافر الجهود نحو وضع برامج عمل فعلية لتحسين الأوضاع الاقتصادية للشباب العربي وخلق روح التكامل والتعاون فيما بينهم.









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