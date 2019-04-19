412 ألف دولار لشراء سيارة عمرها 72 عاما

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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شهد المزاد الذي أقيم في صالة مزادات بارت جاكسون بمنطقة بالم بيتش الأمريكية بيع السيارة «بويك سوبر 8» إنتاج عام 1947 بسعر يفوق سعر السيارة فائقة السرعة «لكزس إل. إف. أيه» إنتاج 2012، والسيارة «ماكلارين 720 إس» إنتاج 2018، حيث بلغ سعر السيارة «بويك سوبر 8» في المزاد 412 ألف دولار، وهو رقم يصعب تخيله، على حد وصف موقع موتور تريند المتخصص في موضوعات السيارات. وتعمل السيارة بمحرك سعة 2ر6 لترات بقوة 580 حصانا وعزم شدته 550 رطلا لكل قدم مكعبة.

في الوقت نفسه بيعت السيارة «لكزس إل. إف.أيه» بسعر 352 ألف دولار، وهو ما يبدو لأول وهلة سعرا منخفضا نسبيا، خاصة أن السيارة لم تقطع أكثر من 5000 ميل منذ خروجها من المصنع، في حين كان سعرها عند بيعها لأول مرة 375 ألف دولار.