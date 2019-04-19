السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ واشنطن
شهد المزاد الذي أقيم في صالة مزادات بارت جاكسون بمنطقة بالم بيتش الأمريكية بيع السيارة «بويك سوبر 8» إنتاج عام 1947 بسعر يفوق سعر السيارة فائقة السرعة «لكزس إل. إف. أيه» إنتاج 2012، والسيارة «ماكلارين 720 إس» إنتاج 2018، حيث بلغ سعر السيارة «بويك سوبر 8» في المزاد 412 ألف دولار، وهو رقم يصعب تخيله، على حد وصف موقع موتور تريند المتخصص في موضوعات السيارات. وتعمل السيارة بمحرك سعة 2ر6 لترات بقوة 580 حصانا وعزم شدته 550 رطلا لكل قدم مكعبة.
في الوقت نفسه بيعت السيارة «لكزس إل. إف.أيه» بسعر 352 ألف دولار، وهو ما يبدو لأول وهلة سعرا منخفضا نسبيا، خاصة أن السيارة لم تقطع أكثر من 5000 ميل منذ خروجها من المصنع، في حين كان سعرها عند بيعها لأول مرة 375 ألف دولار.
كانت هذه تفاصيل خبر 412 ألف دولار لشراء سيارة عمرها 72 عاما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.