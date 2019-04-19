انطلاق كبسولة محملة بشحنات للتجارب إلى الفضاء

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - واشنطن انطلق صاروخ يحمل كبسولة الشحنات الفضائية «سيجناس» بنجاح، حيث تنقل الكبسولة نحو 3500 كيلوجرام من مواد للتجارب العلمية إلى محطة الفضاء الدولية. ونشرت إدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) تغريدة عبر تويتر قالت فيها إن كبسولة الشحن انطلقت من ميناء فضائي بولاية فيرجينيا الأمريكية على متن صاروخ «نورثروب جرومان أنتاريس - 230». ويتوقع أن تصل «سيجناس» إلى محطة الفضاء اليوم. وستساعد رائدة الفضاء الأمريكية آن ماكلين وزميلها الكندي ديفيد سان جاك، مركبة الفضاء على الرسو باستخدام ذراع روبوتية.



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