مغربي يبتلع 83 كبسولة حشيش

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - تونس

ضبطت الجمارك التونسية مغربيا ابتلع 83 كبسولة مخدرات من مادة القنب الهندي (الحشيش) في مطار تونس قرطاج الدولي، كان يعتزم تسليمها لشبكة توزيع تنشط داخل تونس.

وقال متحدث باسم الإدارة العامة للجمارك، هيثم الزناد، أمس إن موظفي الجمارك أحبطوا في عملية نوعية محاول تهريب الكبسولات المحشوة بمخدر القنب الهندي من قبل المواطن المغربي الذي قدم من مدينة الدار البيضاء أمس الأول.

وأضاف أن المواطن المغربي خضع للإشراف الطبي لفترة طويلة قبل أن يتمكن من إخراج الكبسولات في شكل تمرات والتي يبلغ وزنها إجمالا كيلوجراما.