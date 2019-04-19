21 قتيلا بين قوات الأسد

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - دمشق
أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أمس، بمقتل 21 من عناصر قوات نظام بشار الأسد بهجمات نفذها تنظيم داعش على مدار ستة أيام في باديتي دير الزور وحمص.
وقال المرصد إن ما لا يقل عن سبعة من قوات النظام والمسلحين الموالين لها قتلوا عندما هاجم عناصر تنظيم داعش مواقع لقوات النظام في منطقة الكوم الواقعة إلى الشمال من مدينة تدمر في بادية حمص الشرقية.
وبحسب المرصد كان ما لا يقل عن 14 عنصرا قتلوا بداية الأسبوع الحالي في بادية دير الزور.
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