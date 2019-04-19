اسعار البنزين | تابع اسعار البنزين في السعودية بعد الرفع | طالع انفوجرافيك الاسعار المحدثة

نتابع معكم زوارنا الكرام جديد الأخبار الهامة على الساحة السعودية ومنها اسعار البنزين، فقد أعلنت شركة أرامكو السعودية رسميا رفع أسعار البنزين وذلك اعتبارا من يوم الأحد الموافق 14 إبريل.

كما نعرض على حضراتكم متابعينا الكرام الأسعار الجديدة الخاصة بالبنزين والمنشورة عبر وكالة الأنباء السعودية (واس) لكل من بنزين 91 وبنزين 95 وذلك عبر الانفوجرافيك الذي أعلنته وكالة الأنباء السعودية (واس).

اسعار البنزين

نعرض على حضراتكم أسعار البنزين المحدثة بالمملكة العربية السعودية للتعامل بها ابتداءا من اليوم الأحد وهي كالتالي:

بنزين 91 = 1.44 ريال لكل لتر

بنزن 95= 2.10 ريال لكل لتر

وذلك خلال الربع الحالي إبريل – يونيو 2019

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اسعار البنزين بالسعودية

قامت شركة أرامكو برفع أسعار البنزين عن السابق والتي كانت تقدر ب (1.37 ريال للتر بنزين 91) و(2.02 للتر البنزين 95) وذلك خلال الأشهر السابقة من يناير وحتى مارس 2019.

الجدير بالذكر أن نشير إلى أن شركة أرامكو قد لجأت لرفع الأسعار مفيدة أن الأسعار المحلية للبنزين قابلة للتغيير ارتفاعا ملحوظا وانخفاضا وذلك وفقا للتغيرات الخاصة في أسعار التصدير من المملكة العربية السعودية للأسواق العالمية.