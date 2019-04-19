سفير خادم الحرمين بالإمارات يقلد “الصقير” رتبة “عقيد”

بناءً على الأمر الملكي الكريم القاضي بترقية عددٍ من الضباط، قلد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الإمارات العربية المتحدة، تركي بن عبدالله الدخيل، المقدم صالح بن عبدالعزيز الصقير، رتبته الجديدة (عقيد)، بحضور الملحق العسكري السعودي في الإمارات العميد الطيار الركن أحمد بن محمد الجهني، اليوم الخميس في أبوظبي.

وهنأ السفير الدخيل، العقيد الصقير على الثقة الملكية الكريمة، متمنيًا له التوفيق والنجاح في عمله. كما هنأ العميد الطيار الركن أحمد بن محمد الجهني، العقيد الصقير على الثقة الملكية. من جهة أخرى، شكر العقيد الصقير السفير الدخيل والملحق العسكري الجهني، ودعا الله أن تكون الثقة الملكية دافعًا لبذل الجهود لخدمة الدين والمليك والوطن.