بالفيديو: متستر لا يستطيع الإجابة على مسؤولين التجارة بعد ضبطه

كشف فريق من وزارة التجارة والاستثمار، أختام لمؤسسات أخرى على فواتير محل، فيما لم يتمكن صاحب المحل من الرد على تساؤلات مسؤولي الوزارة.
وأوضح الرجل لمسؤول التجارى في برنامج ”مالا تر” ، أن هذه الأوراق ليست فواتير وإنما عروض أسعار فقط، ولم يتمكن الرجل من الرد على بقية الأسئلة واكتفى بالصمت. وأشار مسؤول التجارة، إلى أن المالك لا يعلم بما يصير بالمحل، وهو من مؤشرات وجود التستر التجاري، فيما لم يجد المسؤولين كذلك عقود عمل للعاملين في المحل.
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