بالصور: أمير القصيم يفتتح مهرجان السيارات التراثية والكلاسيكية ببريدة

افتتح أمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل، أمس (الخميس)، مهرجان السيارات التراثية والكلاسيكية (كلاسيك القصيم 3)، بمدينة التمور في بريدة. ويضم المهرجان، الذي أطلق عليه الأمير الدكتور فيصل بن مشعل خلال تجوله فيه لقب “مهرجان القصيم الدولي للسيارات الكلاسيكية والتراثية”، أكثر من 600 سيارة تراثية وكلاسيكية، يمتلكها 250 هاوياً من منطقة القصيم ومختلف مناطق المملكة وبعض الدول الخليجية، ويتنافسون على أكثر من 150 جائزة. ويحتوي المهرجان على أكثر من 25 فعالية، من بينها فعاليات “ريف كلاسيك” و”حج الأولين” و”تاكسي الأولين”، وسباق السيارات القديمة، وفعاليات مركز النخلة، الذي يتضمن سيارات نادرة، وأجنحة للفن التشكيلي وللصور الملكية، ومتحف كلاسيك، والحرف اليدوية.

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