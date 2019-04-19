جدة: طعن مقيم وسلب جواله ومبلغ مالي منه.. والشرطة تحقق

اعتدى شخصان من جنسية إفريقية، بالطعن والسلب على سائق ليموزين، والجهات الأمنية بشرطة جدة تكثف البحث عنهما. وجاء في تفاصيل الخبر، أن شخصين إفريقيين، استوقفا سائق ليموزين من الجنسية الباكستانية، وركبا معه، وقاما بتهديده وطعنه بآلة حادة، وسرقا ما بحوزته من جهاز جوال ومبلغ مالي، وفقاً لـ”سبق”.

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