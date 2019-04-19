رجل طلق زوجته فهل يشمله دعم “حساب المواطن” مع أبنائه؟.. البرنامج يوضح

دعا برنامج “حساب المواطن”، المستفيدين الذين طرأ على الحالة الاجتماعية لديهم أي تغيير بالتوجه إلى حساباتهم وتعديل بياناتهم. وجاء توجيه البرنامج خلال رده على استفسار من أحد المستفيدين عبر حساب “خدمة العملاء” التابع للبرنامج بـ”تويتر”، حول مدى إمكانية أن يشمله حساب المواطن بعدما قام بتطليق زوجته.

ورد حساب “خدمة العملاء”، قائلاً: “إنه في حال تم تحديث الحالة الاجتماعية في الأحوال المدنية لابد من التوجه لحسابك وتعديل الحالة الاجتماعية ثم تقديم الطلب من أيقونة المراجعة، وفي حال انطبقت عليك شروط الأهلية ومعايير الاستحقاق سيشملك الدعم”. وأضاف الحساب أنه “في حال تمت إضافة الأبناء لدى الأم وأرفقت المستندات المطلوبة وهي صك ولاية أو صك إعالة أو إثبات احتضان، وتمت الموافقة عليها سيصبح التابعون مؤهلين لدى الأم”.