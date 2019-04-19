فلكية جدة: القمر البدر سيظهر غدًا في سماء المملكة ولن يكون ” ورديًا “

يزين سماء المملكة والمنطقة العربية مساء غدًا الجمعة، القمر البدر لهذا الشهر وهو وقت مثالي للتصوير الفوتوغرافي. وأوضح المهندس ماجد أبوزهرة رئيس الجمعية الفلكية بجدة، أن القمر سوف يصل مرحلة الاكتمال واقعا بزاوية 180 درجة من الشمس عند الساعة 2:12 بعد الظهر بتوقيت السعودية (11:12 صباحا بتوقيت غرينتش) ويكون بذلك قطع نصف مدارة حول الأرض، وهو ثاني قمر بدر بعد حدوث الاعتدال الربيعي هذا العام . وأضاف في بيان لها اليوم الخميس : ” القمر سيظهر فوق الأفق الشرقي مع غروب الشمس وسيظل مشاهدا طوال الليل إلى أن يغرب مع شروق شمس السبت ” . وتابع : ” من ناحية أخرى تناقلت بعض المواقع وصفحات التواصل الاجتماعي معلومات تتحدث بأن القمر البدر خلال شهر أبريل 2019 سيكون وردي اللون وهو موعدا مميزا لكل عشاق الأحداث الفلكية واللون الوردي ” .

وأوضح أن القمر البدر الوردي مجرد تسمية ، فمع تتبع القدماء للفصول الأربعة قاموا بإعطاء اسم لكل قمر بدر، والذي يأتي في شهر أبريل يسمى ” البدر الوردي ” ليس لأنه سوف يظهر في قبة السماء وردي اللون ولكنه يبشر بظهور الطحلب الوردي أحد ملامح فصل الربيع . تابع : ” ويمكن للقمر أثناء شروقه أن يكتسي بلون ضارب للحمرة أو البرتقالي ، فالغبار والدخان والملوثات في الغلاف الجوي للأرض تعمل على بعثره الضوء الأبيض المنعكس عن القمر بحيث تتشتت ألوان الطيف الأزرق ذات الطول الموجي القصير وتبقى ألوان الطيف الأحمر ذات الطول الموجي الطويل والتي تصل إلى اعيننا ، وهو نفس السبب الذي يجعلنا نرى الشمس الغاربه برتقالية ” . ولكن القمر بعد إرتفاعه في قبة السماء وابتعادة عن الأفق سوف يظهر باللون الأبيض الرمادي المعتاد. ويعتبر هذا التوقيت من الشهر مثاليا لرؤية الفوهات المشعة على سطح القمر من خلال المنظار او تلسكوب صغير خلافا لبقية التضاريس التي تبدو مسطحة نتيجة لوقوع كامل القمر في نور الشمس ، تلك الفوهات المشعة عبارة عن رواسب لمواد عاكسة ساطعة تمتد من مركز الفوهات نحو الخارج لمئات الكيلومترات ويعتقد بأن تلك الفوهات حديثة التكوين وتعتبر فوهه ” تيخو ” أكثر الفوهات اشعاعا. وخلال الليالي المقبلة سوف يشرق القمر متأخرا بحوالي الساعة كل يوم ، وخلال بضعة أيام سيكون مشاهدا فقط في سماء الفجر والصباح الباكر وفي ذلك الوقت يصل إلى مرحلة التربيع الأخير بعد أسبوع من وقوعه في مرحلة البدر المكتمل