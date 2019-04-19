“العوض”: انخفاض للحرارة الأسبوع المقبل.. و”رمضان” ممطر هذا العام

كشف خبير المناخ خالد العوض عن أن هناك إيجابية عالية لتساقط الأمطار خلال شهر رمضان المبارك بحسب ما تكشفه خرائط الموجات المدارية. وتفصيلاً قال “العوض” إنه “‏فيما يخص الموجات المدارية، والتي تشير خرائطها إلى توافق جميل جدًا نهاية إبريل ومعظم شهر مايو، يصادف ذلك -بإذن الله- شهر رمضان، وإيجابية عالية -بإذن الله-، ‏والله يكتب كل ما فيه خير”. وأشار “العوض” إلى أنه “‏من فضل الله للسنة الرابعة على التوالي؛ ‏لوحظ قلة العواصف الغبارية المترافقة مع الجبهات، ‏وارتفاع ملحوظ في نسب التهاطل في معظم مناطق المملكة، ‏عدا الموسم الماضي فقد كان دون المعدل”.

وأضاف: “أبرز الملاحظات المتوقعة في نماذج الطقس العالمية خلال الأيام القليلة المقبلة هي نشاط محتمل للرياح ضمن نطاق واسع جدًا يرافقه درجات حرارة دون المعدل السنوي لمثل هذه الفترة، والتي يتوقع أن تصادف منتصف الأسبوع المقبل، ‏والسبب -بأمر الله- هو موجة علوية تصل إلى حد التجمد في ‏الارتفاعات التي تزيد على 2000 متر، والله أعلم”. وشرح قائلاً: “فالحرارة قد تبلغ مستويات هابطة جدًا في حال الأمطار، ‏وتساقط البرد، لكن ما يتوقع أن يحدث منتصف الأسبوع المقبل من هبوط قوي هو مع طقس مشمس أو مغبر قليلاً”. وأردف قائلاً: “ثم بإذن الله يتبع تقلبات درجات الحرارة والرياح الشمالية الجافة منتصف الأسبوع المقبل حالات جميلة أولها نهاية الأسبوع المقبل، حيث يتوقع أن تتأثر مناطق المدينة المنورة وحائل والقصيم وشمال منطقة الرياض ومنطقة الحدود الشمالية والجوف وشمال المنطقة الشرقية والمرتفعات الغربية والجنوبية ‏الغربية وفرص أمطار قد تكون غزيرة، خصوصًا نواحي مناطق المدينة وحائل والقصيم، ‏والله أعلم”.