سحب ممطرة ورياح مثيرة للأتربة على مناطق بالمملكة.. الجمعة

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، أن تتأثر بعض مناطق المملكة، غدًا الجمعة، بسحب رعدية ممطرة ونشاط للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، التي تحدّ من مدى الرؤية الأفقية. وقالت هيئة الأرصاد، في بيان لها عبر موقعها الإلكتروني: إنَّ الفرصة لاتزال مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار، التي تحدّ من مدى الرؤية الأفقية على منطقتي “الرياض، والشرقية”، كذلك على مرتفعات “نجران، جازان، عسير، الباحة” تمتد إلى الطائف. وأشارت هيئة الأرصاد إلى أنَّه لا يُستبعد تكون الضباب خلال الليل والصباح الباكر على المرتفعات الجنوبية الغربية.

وحول حالة البحر الأحمر، أوضحت هيئة الأرصاد أنَّ حركة الرياح السطحية ستكون من شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية غربية إلى شمالية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 20-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر من متوسط الموج إلى مائج. أما الخليج العربي، فالرياح السطحية ستكون من جنوبية شرقية إلى شرقية بسرعة 15-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج. ومن جانبه، توقع الراصد الجوي سامي عبيد عبدالله الحربي، اليوم الخميس، قدوم زائر قطبي نادر، يأتِي في غير موعده، ويبدأ تأثيره من بعد غد السبت، وقال (عبر حسابه على تويتر): إنه يتوقع زائرًا قطبيًا نادرًا عبارة عن منخفض جوي من أصل قطبي، في غير وقته المعتاد له، يؤثر على بلاد الشام والعراق والسعودية والكويت، يدفع بموجة باردة لتعود معها الأجواء الشتوية خلال أيّام الأسبوع المقبل.

وتابع الراصد الحربي، أنَّ أقل درجات الحرارة الصغرى والكبرى المتوقعة أثناء الموجة الباردة القادمة، في بعض مدن المملكة كالتالي: طريف 16/4 – تبوك 24/8 – الجوف 22/9 – حائل 22/8 – بريدة 27/12 – الرياض 28/14 – المدينة 32/16 – مكة 34/18 – نجران 31/18 – الدمام 27/20، مشيرًا إلى أنَّه من المتوقع عدم تأثر مرتفعات الجنوب بشكل مباشر بهذه الموجة الباردة. بدوره، توقع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني (عبر حسابه بموقع تويتر) الحالة المطرية نهار الخميس حتى صباح الجمعة، مشيرًا إلى أنها ستكون أمطارًا متفاوتة من خفيفة إلى غزيرة وحبات برد، على مناطق شرق وجنوب مكة والمدينة ومحافظات شقراء ومرات والدوادمي وسدير والمحمل وحريملاء والرياض والصمان، وشمال الشرقية والباحة وعسير وشرقهما، مع سيول ورياح.