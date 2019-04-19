فيديو.. مسؤول يتنازل عن “مشلحه” لطالب في حفل تخريج طلاب ثانوية بالأحساء

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رصد مقطع فيديو مبادرة أحد المسؤولين في مدينة العيون بمحافظة الأحساء بالتنازل عن “مشلحه” لطالب في حفل تخريج طلاب مدرسة ثانوية بالمدينة.
وأظهر المقطع مبادرة عمدة الحي حمد الحربي ونهوضه من مكانه ليُلبس طالباً مشلحه، بعدما رأى أنه الوحيد بين الطلاب الذي لا يرتدي المشلح في الحفل.
وقال الحربي، في حديث نشرته “العربية.نت”، معلقاً على المقطع إن تصرفه كان لا إرادياً، ولم يرد للطالب أن يشعر بالاختلاف عن زملائه..، مشيراً إلى أن إدارة المدرسة شكرته وأعادت له المشلح في اليوم التالي.
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