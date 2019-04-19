الملك سلمان يبعث رسالة خطية لملك الأردن

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بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – رسالة خطية إلى جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة.

قام بتسليم الرسالة معالي وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية الأستاذ أحمد بن عبدالعزيز قطان خلال استقبال الملك عبدالله الثاني بن الحسين له في قصر الحسينية.

وحمّل جلالته، معالي وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية تحياته لأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – وتمنياته له بموفور الصحة والعافية، وللشعب السعودي المزيد من التقدم والازدهار.

وجرى خلال اللقاء، بحث تعزيز عمق العلاقات الأخوية التي تربط البلدين..، والحرص على تعزيز التعاون بينهما في مختلف المجالات، ويخدم القضايا العربية والإسلامية.





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