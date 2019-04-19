تعرف على قيمة دعم حساب المواطن بعد تقديم موعد الدفعة الـ18

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فور إعلان نتائج الأهلية في دورة الدفع التالية من حساب المواطن سيكون بمقدور المستفيدين التعرف على قيمة الدعم المخصصة لهم في الدفعة الـ18 وذلك من خلال استخدام حاسبة الدعم التقديرية.

طريقة استخدام حاسبة حساب المواطن

ويمكن معرفة قيمة الدعم في حساب المواطن من خلال الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع حساب المواطن عبر الرابط التالي (هنا).

اختيار أيقونة حاسبة حساب المواطن التقديرية.

كتابة عدد أفراد الأسرة من عمر 18 سنة وما فوق.

كتابة عدد أفراد الأسرة أقل من 18 سنة.

إدخال إجمالي دخل الأسرة.

وسيظهر حينها مبلغ الاستحقاق التقديري.

موعد إيداع الدفعة الـ 18

وكما هو معروف فإن موعد إيداع الدعم في حساب المواطن تمت جدولته في اليوم العاشر من الشهر الميلادي لكن هناك حالات يتم فيها تقديم أو تأخير يوم صرف الدعم.

وحسب القواعد المتبعة في حساب المواطن يتم تقديم موعد صرف الدعم ليوم واحد إذا صادف يوم العاشر يوم جمعة أو تأخيره ليوم واحد إذا صادف يوم الصرف يوم السبت ما يعني أنه سيتم تقديم موعد الصرف للدفعة التالية ليكون الخميس 9 مايو.

رابط تسجيل حساب المواطن

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يأتي ذلك فيما يستمر التسجيل في الدفعة الجديدة من الدعم عبر البوابة الإلكترونية للبرنامج على الرابط التالي (هنا).

ويتم التسجيل في حساب المواطن من خلال الدخول على البوابة الإلكترونية لحساب المواطن وإدخال: رقم الهوية، تاريخ الميلاد، رقم الجوال، ثم اتباع الخطوات حتى انتهاء عملية التسجيل.

شروط حساب المواطن

ويشترط حساب المواطن لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل..، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية.

كما يشترط حساب المواطن عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.

