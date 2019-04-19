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توقع الراصد الجوي سامي عبيد عبدالله الحربي، أن يحل على المملكة “زائر قطبي نادر” يوم السبت المقبل، موضحًا أنه منخفض جوي من أصل قطبي في غير وقته المعتاد له.
ولفت الحربي إلى أن الزائر القطبي سيؤثر على بلاد الشام والعراق والسعودية والكويت..، ويدفع بموجة باردة لتعود معها الأجواء الشتوية خلال أيّام الأسبوع المقبل.
كما كشف أقل درجات الحرارة الصغرى والكبرى المتوقعة أثناء الموجة الباردة القادمة، وكانت كما يلي:
طريف 16/4
تبوك 24/8
الجوف 22/9
حائل 22/8
بريدة 27/12
الرياض 28/14
المدينة المنورة 32/16
مكة المكرمة 34/18
نجران 31/18
الدمام 27/20
كانت هذه تفاصيل خبر المملكة تستقبل زائرًا قطبيًا نادرًا خلال أيام .. وراصد جوي يكشف التفاصيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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