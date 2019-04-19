بالصور.. أمير القصيم يفتتح مهرجان السيارات التراثية والكلاسيكية ببريدة

افتتح الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة القصيم رئيس مجلس التنمية السياحية بالمنطقة، مساء أمس الخميس، مهرجان السيارات التراثية والكلاسيكية «كلاسيك القصيم 3»، والذي ينظمه مجلس التنمية السياحية بالمنطقة في مدينة التمور ببريدة.

وفور وصول الأمير إلى مقر المهرجان، تجول على أكثر من 600 سيارة تراثية وكلاسيكية مشاركة، يمتلكها الهواة من منطقة القصيم ومختلف مناطق المملكة وبعض دول الخليج العربية، كما اطلع على مزاد كلاسيك ومنطقة الأسر المنتجة وخيمة الضيافة وعربات الأطعمة وواحة الطفل.

واطلع أمير المنطقة على فعالية ريف كلاسيك وحج الأولين وتاكسي الأولين وسباق السيارات القديمة، كما اطلع على فعاليات مركز النخلة الذي يتضمن سيارات نادرة، وأجنحة للفن التشكيلي وللصور الملكية ومتحف كلاسيك والحرف اليدوية .

وشهد الأمير فيصل بن مشعل الحفل الخطابي المعد بهذه المناسبة الذي بدأ بالسلام الملكي، ثم آيات من الذكر الحكيم، وعقب ذلك شاهد فيلم تعريفي عن مهرجان كلاسيك القصيم الثالث.

وألقى أمين عام مجلس التنمية السياحية بالمنطقة رئيس اللجنة المنظمة للمهرجان إبراهيم بن علي المشيقح، كلمة رحب خلالها بزيارة أمير منطقة القصيم للمهرجان ودعمه غير المحدود للمهرجان على الأصعدة كافة، مشيرًا إلى أن المهرجان يشارك فيه أكثر من 250 مشاركًا و600 سيارة تراثية وكلاسيكية، ويعرض فيه أكثر من 25 فعالية ويتنافس المشاركين على أكثر من 150 جائزة، مقدمًا شكره للمشاركين والمتسابقين من المملكة وبعض دول الخليج ، متمنيًا أن تكون المخرجات بحجم التطلعات .

وعقب ذلك ألقى كلمة المشاركين الدكتور أسامة الشعيبي، منوهًا خلالها بدعم الأمير للسيارات التراثية والكلاسيكية، مثنيًا على ما يقدمه القائمون على المهرجان من حسن تنظيم وإعداد وتنوع في الفعاليات والبرامج .

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بعد ذلك سلم الأمير رخصة متحف الصالحي للسيارات التراثية والكلاسيكية لمالك المتحف فضل الصالحي، كما كرم الرعاة والداعمين والمشاركين.

وفي ختام الاحتفالية أطلق الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم رئيس اللجنة السياحية بالمنطقة في تصريح له، لقب مهرجان القصيم الدولي للسيارات الكلاسيكية والتراثية على المهرجان لتميزه بكمية السيارات المشاركة، التي تجاوز 600 سيارة، مبديًا سموه سروره وفخره بالنجاح الذي حققه المهرجان في لمِّ شمل أبناء الخليج في تظاهرة سياحية مميزة، مؤكدًا

سموه أن المهرجان من أفضل المهرجانات في منطقة القصيًم، مشيدًا بجهود مدير عام هيئة السياحة والتراث بالمنطقة وأمين اللجنة السياحية إبراهيم المشقيح، وتميزه في قيادة دفة المهرجان.

وقال أمير منطقة القصيم: مهما عبرت عن سروري عن ما رأيته فهو أقل مما أشعر به تجاه هذا المهرجان الذي أصبح صناعة سياحية نرفع الرأس به ونعتز، بتواجد أعداد كبيرة من السيارات، الذي يعد إنجازًا عالي المستوى كونه اجتمعت فيه أنواع وموديلات سيارات تاريخية، واجتمع فيه أبناء منطقة الخليج في تظاهرة أخوية مميزة .

وقدم الأمير في نهاية حديثه شكره وتقديره لكل من شارك وللرعاة والجهات الداعمة، متمنيًا أن يستمر المهرجان بقوته سنوات عديدة لتبقى القصيم رائدة في المهرجانات وهي الآن تحتضن المهرجان الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط.

وحضر الحفل وكيل إمارة منطقة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان، وأمين المنطقة المهندس محمد المجلي، وعدد من المسؤولين بالمنطقة .