بالصور.. اختتام فعاليات أسبوع الإبداع البلدي في الحدود الشمالية

اختتمت مساء أمس الخميس، فعاليات أسبوع الإبداع البلدي، الذي تنظمه أمانة منطقة الحدود الشمالية، وذلك بالتزامن مع أسبوع الإبداع العالمي لعام 2019م، في مجمع عرعر مول.

وأوضح أمين منطقة الحدود الشمالية المهندس شمام الشمري، أن الفعاليات التي استمرت لمدة 5 أيام، تأتي لتعزيز المشاركة المجتمعية والتواصل مع مختلف شرائح المجتمع لتحسين الخدمات البلدية، وإيجاد الحلول المناسبة للتحديات التي تواجه القطاع البلدي.

وأكد الشمري أن فعاليات «أسبوع الإبداع البلدي»، تضمنت ورش عمل وحلقات حوار مباشر مع المستفيدين لطرح واستعراض ومناقشة الأفكار الإبداعية، التي تقدم من مختلف شرائح المجتمع، إضافة إلى معارض وأركان تعريفية تفاعلية ومسرح الطفل ومسابقات مختلفة، تهدف إلى إبراز الأفكار الإبداعية من داخل وخارج القطاع البلدي، والعمل على تبنيها وإشراك جميع شرائح المجتمع في تطوير أعمال القطاع البلدي.

وقدم المهندس الشمري شكره لأمير منطقة الحدود الشمالية على دعمه للقطاع البلدي في جميع المحافظات والمدن بالمنطقة، كما شكر جميع الجهات المشاركة من مؤسسات حكومية وأهلية وفرق تطوعية وكل من أسهم في الفعاليات.

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وشاركت العديد من المدن السعودية في «أسبوع الإبداع البلدي»، ومن بينها، جدة، فقد أعلنت أمانة جدة الأحد الماضي، عن فعاليات أسبوع الإبداع البلدي في «رد سي مول»، والذي يشهد أولى محطات الإبداع المتنقلة، واستمرت حتى 13 شعبان في مواقع متغيرة، تزامنًا مع الاحتفال بالأسبوع العالمي للإبداع والابتكار، والمعتمد من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي خلال 14 - 18 أبريل من كل عام.

وتضمنت الفعاليات، التي يُشرف على تنفيذها مركز الإبداع البلدي في الأمانة، تنظيم مسابقة عامة بفكرة جديدة ومُبدعة، تتناول عدة محاور ومشاركات ذات العلاقة بالشأن البلدي، في خمسة مواقع متفرقة بمحافظة جدة، وفق جدولة زمنية ومكانية محددة.

كمت دشن أمين الطائف المهندس محمد بن هميل آل هميل فعاليات مبادرة أسبوع الإبداع البلدي؛ التي تهدف إلى استقبال الأفكار الإبداعية والمقترحات التطويرية، وتعزيز المشاركة المجتمعية ورفع كفاءة الخدمات البلدية المقدمة للأهالي.

واستقبلت أمانة الطائف الراغبين بالمشاركة من المواطنين والمقيمين ومنسوبي القطاعات المختلفة والجهات والمؤسسات من خلال 7 مواقع (أمانة الطائف والجامعة ومنتزه الردف ومنتزه الملك عبدالله ومنتزه الفيصلية وجوري مول وتيرا مول)؛ للوصول الكامل لكل شرائح المجتمع.

وعملت المبادرة على إبراز الأفكار الإبداعية للقطاع البلدي، وإشراك شرائح في تطوير أعمال قطاع الخدمات البلدية، كما أتاحت للمواطنين والمقيمين طرح أفكارهم الإبداعية وإشراكهم في عملية اتخاذ القرار بما يتناسب مع أهداف وزارة الشؤون البلدية والقروية لرؤية المملكة 2030.