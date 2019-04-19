

لندن 14 شعبان 1440 هـ الموافق 19 إبريل 2019 م واس

أعلنت الشرطة في إقليم إيرلندا الشمالية الخاضع للحكم البريطاني اليوم، مقتل إمرأة بالرصاص خلال أحداث شغب في مدينة لندنديري.

وقال مساعد قائد الشرطة مارك هاميلتون: "نتعامل مع هذا الحادث على أنه إرهابي، وقد فتحنا تحقيقًا بالجريمة".

وبثت وسائل إعلام محلية صورًا تظهر احتراق سيارتين، وأخرى يبدو فيها ملثمون يلقون قنابل حارقة وألعاب نارية على مركبات الشرطة. ولم تعرف هوية المرأة على الفور أو من أطلق النار عليها.

// انتهى //

08:35ت م

0010





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الشرطة البريطانية تعلن مقتل إمرأة في أحداث شغب بإيرلندا الشمالية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.