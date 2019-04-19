انت الان تتابع تفاصيل خبر قوات يمنية تعتقل نسراً بتهمة التجسس للحوثيين والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الجمعة 19 أبريل 2019 09:49 صباحاً - اشتبه أفراد من الوحدات العسكرية اليمنية الحكومية المسيطرة على مدينة تعز بأن نسراً أبيض كبيراً يتجسس لمصلحة مليشيا الحوثيين.

وذكر موقع "لينتا رو" الروسي أن نسراً أبيض الرأس يسمى بـ "نيلسون" وصل إلى بلغاريا قادماً من إسبانيا، بفضل جهود مؤسسة الحيوانات البرية التي أرسلته إلى هذا البلد الذي لا توجد فيه نسور عملياً، ليتزود هناك بجهاز ملاحة "جي بي إس" وحلقة تركب برجله، قبل أن يُطلق مع طيور أخرى.

وبحسب الموقع انفصل النسر عن سربه وضل الطريق، ثم طار إلى تركيا وعبر الجزء الأكبر من الجزيرة العربية ليهبط في جنوب اليمن.

واعتقد أفراد الوحدات الحكومية اليمنية المسيطرة على تعز أن الحلقة برجله هي كاميرا صغيرة، أما جهاز "جي بي إس" فعدوه جهاز تجسس لمصلحة الحوثيين.

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من جانبه قال رئيس مؤسسة الحيوانات البرية في بلغاريا، أميليان ستوينوف، الذي تعرف على "نيلسون" بعد أن اتصل به اليمنيون هاتفياً، من خلال رقم الهاتف على الحلقة، قال إنه شخصياً ركب الحلقة على رجل النسر، وفق الموقع.

ورغم كل ذلك فإن اليمنيين لا يزالون يعتبرون النسر جاسوساً ويرفضون الإفراج عنه.

يشار أن النسر أبيض الرأس (الغريف) هو طائر كبير من الجوارح، يقطن بعض المناطق في جنوب أوروبا وآسيا وشمال أفريقيا، ويبلغ طول جسمه 110 سنتيمترات ويتراوح باع جناحيه بين 234 و269 سنتيمتراً.

وتشهد البلاد، منذ نحو 5 سنوات، حرباً بين القوات الموالية للحكومة ومسلحي جماعة "الحوثي" المسيطرين على محافظات، بينها العاصمة صنعاء، منذ سبتمبر 2014.

ومنذ مارس 2015، يدعم تحالف عسكري عربي تقوده السعودية القوات الحكومية في مواجهة مليشيات الحوثيين، في حرب خلّفت أزمة إنسانية حادّة هي الأسوأ في العالم، وفق الأمم المتحدة.

وتسببت الحرب بتدهور حاد بمنظومات الخدمات الأساسية، خاصةً خدمات المياه والصحة والكهرباء والتعليم وغيرها، فضلاً عن أن 22 مليوناً من السكان بحاجة إلى مساعدة إنسانية، بينهم نحو 3 ملايين نازح داخل البلاد، بحسب تقارير أممية.