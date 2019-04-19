جدة - عمرو شويل مكة المكرمة- الخليج 365:

أكدت إمارة منطقة مكة المكرمة أنه سيتم بدء تشغيل مطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد بالكامل قبل نهاية 2019.وأوضحت الإمارة أن إجمالي عدد الرحلات بلغ منذ افتتاح المطار 5218 رحلة وذلك إلى 20 وجهة، فيما بلغ عدد الركاب 542.7 ألف راكب.

وأشارت إلى أنه يتوقع بعد اكتمال الوجهات الداخلية وعددها 24 وجهة، أن يصل عدد الركاب خلال أسبوع إلى 147.2 ألف راكب، و1158 رحلة أسبوعيا.

وبينت أن المطار الجديد الذي افتُتح بشكل تجريبي في مايو 2018، يضم فندقاً مكوناً من ثلاثة طوابق ويحوي 120 غرفة و81 مصلى ونظاماً متطوراً لمناولة أمتعة المسافرين يبلغ طول سيوره 34 كم ومساحات خضراء داخل الصالات تقدر بـ 18 ألف م2.