الان تتابع المرور يحّذر: القيادة برخصة منتهية الصلاحية تعدّ مخالفة مرورية والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365: حذرت الإدارة العامة للمرور من القيادة برخصة غير سارية، لافتةً إلى أن القيادة برخصة صلاحيتها منتهية تعدُّ مُخالفة مرورية. ووجّه المرور رسالة عبر حسابه الرسمي بـ”تويتر” إلى قائد المركبات، قائلاً: “احرص دائماً على القيادة برخصة سارية الصلاحية حتى لا تتعرض للغرامة”.

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