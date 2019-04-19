نوبكو توفر 1. 8 مليار للدولة من مشتريات الأدوية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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كشف الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للشراء الموحد للأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية «نوبكو» فهد الشبل، عن التطور الذي حققته نوبكو حتى نهاية 2018، مبينا أنه أصبح لديها حاليا 271 نقطة وصول من مستودعاتها المركزية في الرياض والشرقية بدلا عن مستودع واحد للتخزين في 2015.

وأوضح الشبل خلال منتدى ميزانية 2020، أن نوبكو وفرت في 2018 خلال منافسة واحدة فقط أكثر من 705 ملايين ريال كفرق سعر نتيجة التفاوض بعد الترسية، كما استطاعت بنهاية العام نفسه أن توفر للدولة مبلغ 1.8 مليار ريال مقارنة بالأسماء العلمية و650 مليون ريال مقارنة بالأسماء التجارية، و3 مليارات ريال كمشتريات من المصانع المحلية، عززت دور نوبكو في تنمية المحتوى المحلي.

وأشار إلى أنه بالنسبة لتجربة نوبكو لتحقيق كفاءة الإنفاق، وفرت نوبكو أسعار شراء بنسبة 17% مقارنة بأسعار قنوات أخرى لماركة الدواء نفسها، كما وفرت بنسبة 31% في حال شراء دواء بالاسم العلمي نفسه، وأسهم أسلوب الشراء الموحد بتوفير الأسعار بنسبة 50%.

وذكر الشبل أن أول منافسة شراء اشتملت على 48 بندا دوائيا قفزت بحلول 2018 إلى 7919 بندا طبيا من الأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية، تقدمت لها 47 جهة حكومية مقارنة بـ7 جهات في المنافسة الأولى في 2010، مبينا أن نوبكو تعمل بانسجام مع وزارة الصحة، مما أسهم بقفزة عالية في بنود الشراء لديها إلى 4425 بندا بنهاية 2018، بدلا عن 5 بنود في 2013.

تقليل التالف

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من جانبه أشار مدير إدارة الاتصال المؤسسي في نوبكو سلطان المرشد إلى أن الشركة تخطط حاليا لاتباع أساليب تخزين حديثة تسهم بتقليل نسبة الدواء التالف من 7% سنويا إلى نحو 1%، مما يدعم ميزانية الدولة بأكثر من 216 مليون ريال سنويا، كما تخطط لزيادة معدلات التوصيل بواقع مرتين في الأسبوع بدلا عن مرة كل شهر، وزيادة معدلات دوران المخزون لتقليل نسبة الراكد والتالف.

ودعا المرشد القطاع الصحي الحكومي للاستفادة من «وصفتي» كخدمة مبتكرة، تمثل قناة وصول تربط المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية بالصيدليات الخاصة، وتخفض تكاليف شراء الدواء بنسبة 21% مع ضمان وصوله للمريض بسرعة وجودة عالية.

كما دعا شركاء نوبكو إلى إجراء عمليات الشراء المباشر عبر منصة الشراء الالكتروني لتحقيق وفورات بنسبة 30 إلى 40%، وإلى مراجعة جدول المنافسات لرصد الاحتياجات من الدواء والأجهزة والمستلزمات الطبية، مما يضمن خدمات إمداد ذات كفاءة عالية وتوريد مستدام.

شركة نوبكو

انطلقت عام 2008 برأسمال 1.5 مليار ريال، وفق الأمر السامي الذي قضى بإنشائها تحت اسم الشركة الوطنية للشراء الموحد للأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية

تتبع بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة وتملك الموارد الكافية والمرونة العالية لتحقيق المنفعة المتكاملة من الشراء الاستراتيجي للأدوية، تحقيقا لرفع كفاءة الإنتاج وتنمية المحتوى المحلي