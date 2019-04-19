مجلس القضاء يقر افتتاح عدد من الدوائر العمالية والتجارية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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وافق المجلس الأعلى للقضاء على افتتاح عدد من الدوائر العمالية والتجارية في مناطق عدة، وذلك خلال اجتماعه بمقره في الرياض أمس، برئاسة رئيس المجلس الدكتور وليد الصمعاني.

وأوضح الأمين العام للمجلس الدكتور محمد الفهيد أن المجلس اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله واتخذ فيها القرارات اللازمة، ومن ذلك صدور قرار المجلس بإنشاء دوائر في محاكم التنفيذ تختص بتنفيذ العقود والامتيازات والمحررات الصادرة من الدولة أو الجهات التابعة لها.

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وبين أن المجلس بحث حاجة بعض محاكم الاستئناف لدعمها بالقضاة كما أقر إعادة تشكيل محاكم منطقة نجران ومحاكم منطقة الجوف.

وقال إن المجلس استعرض التوصيات الصادرة عن اجتماع رؤساء محاكم الاستئناف في المملكة فيما يتعلق بتفعيل الترافع أمام محاكم الاستئناف ووجه باتخاذ اللازم حيالها، مفيدا بأن المجلس وافق على تسمية عدد من الرؤساء والمساعدين لبعض المحاكم وعلى إلحاق بعض القضاة للحصول على الدبلوم العالي للعلوم القانونية والدبلوم الإعدادي في القانون من معهد الإدارة العامة.

وأضاف بأن المجلس نظر حسب اختصاصه المنصوص عليه في نظام القضاء في جملة من الموضوعات المتعلقة بالشؤون الوظيفية للقضاة من نقل، وتعيين، وترقية، وندب، وإحالة على التقاعد، كما نظر المجلس في مشروع تنظيم أعمال الملازمين القضائيين ووجه عددا من الملازمين القضائيين لبعض المحاكم.

واطلع المجلس خلال اجتماعه على عدد من الاحتياجات المقدمة من المواطنين وأصحاب العلاقة، واتخذ بشأنها التوصيات اللازمة.