22 شركة سعودية تشارك في معرض أربيل الدولي للبناء بالعراق

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تشارك 22 شركة سعودية تحت مظلة جناح السعودية بإشراف هيئة تنمية الصادرات السعودية في معرض أربيل الدولي للبناء المختص في مجال البناء والتشييد والآلات والحجر الطبيعي لهذا العام، الذي تستضيفه أربيل العراقية بين 22 و25 أبريل الحالي، استكمالا للدور الذي تسعى من خلاله «الصادرات السعودية» إلى دعم المصدرين والترويج للمنتجات والخدمات السعودية وزيادة الحصص السوقية لها في الأسواق العالمية، ترجمة لرؤية المملكة 2030 وأهدافها الرامية إلى رفع نسبة الصادرات غير النفطية من 16% إلى 50% من إجمالي قيمة الناتج المحلي.

وتأتي هذه المشاركة امتدادا للعلاقات التاريخية التجارية الاقتصادية بين البلدين، حيث تشارك «الصادرات السعودية» في العراق للمرة الثالثة على التوالي انطلاقا من معرض بغداد الدولي والمعرض الدولي السابع للنفط والغاز في 2017، واليوم تشارك ممثلة بجناح السعودية في معرض أربيل الدولي للبناء الذي شارك في دورته السابقة في 2016 أكثر من 300 شركة من 20 دولة حول العالم، وبلغ عدد زوار المعرض آنذاك أكثر من 21 ألف زائر.

وتوظف «الصادرات السعودية» كل إمكاناتها نحو تحسين كفاءة البيئة التصديرية وتذليل المعوقات التي قد يواجهها المصدرون ورفع المعرفة بممارسات التصدير وتنمية الكفاءات البشرية في مجال التصدير، كما تعمل على رفع الجاهزية التصديرية للمنشآت المستهدفة من خلال خدمات تقييم جاهزية التصدير والاستشارات لتحسين القدرات التصديرية، وتعمل على تسهيل إيجاد الفرص والأسواق التصديرية الملائمة للمنشآت، وذلك بإعداد أدلة النفاذ إلى الأسواق ودراسات الأسواق حسب الطلب.

الأهداف

- تعزيز الصناعات والخدمات المحلية

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- فتح قنوات تصديرية جديدة للشركات السعودية في الأسواق الإقليمية والدولية، ولا سيما العراق

- تقوية العلاقات التجارية وإعادة الروابط الأخوية التاريخية إلى سابق عهدها

- تعزيز وتسهيل عملية التبادل التجاري مع العراق

الصادرات السعودية غير النفطية إلى العراق

10 مليارات ريال خلال الأعوام الخمسة الماضية

2.4 مليار ريال في 2018