المملكة والعراق يؤكدان أهمية استثمار الإمكانات الكبيرة لخدمة المصالح المشتركة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أكد كل من المملكة والعراق أهمية استثمار الإمكانات الكبيرة والفرص المتاحة لتعزيز التعاون القائم بين البلدين في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية.

وذكر بيان صدر أمس عن وزارة الخارجية بمناسبة زيارة رئيس مجلس الوزراء العراقي إلى المملكة «أنه بناء على الدعوة الموجهة من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لرئيس الوزراء العراقي الدكتور عادل عبدالمهدي لزيارة المملكة.

وانطلاقا من الروابط التاريخية المتينة التي تجمع بين البلدين الشقيقين، وترسيخا للعلاقات وللرغبة المشتركة للدفع بها نحو آفاق أوسع، واستثمارا للإمكانات الكبيرة والفرص المتاحة لتعزيز التعاون القائم بين البلدين في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية، فقد زار المملكة خلال الفترة من 12 إلى 13 شعبان الحالي».

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وعقد خادم الحرمين الشريفين ورئيس وزراء العراق جلسة مشاورات بحثا خلالها سبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، كما وقعت اتفاقيات ومذكرات تفاهم في مختلف المجالات في إطار مجلس التنسيق السعودي العراقي.

وأكد خادم الحرمين الشريفين ورئيس الوزراء العراقي على العلاقات التاريخية والدينية والاجتماعية بين البلدين وأهمية استثمار هذا الإرث السياسي والتاريخي والديني، وتعزيز العلاقات انسجاما مع توجه القيادتين.

كما التقى رئيس وزراء العراق ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان وبحثا سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، واتفقا على مواصلة التشاور والتنسيق بما يعزز وحدة الصف العربي والعمل العربي المشترك.

وعلى هامش الزيارة، عقد الاجتماع الأول للجنة الشؤون السياسية والأمنية والعسكرية، برئاسة وزيري خارجية البلدين.