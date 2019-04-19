متابعة أطباء مستشفيات الجوف الكترونيا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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أطلقت صحة الجوف مشروعا يهدف إلى ربط جميع عيادات المنطقة في جميع مستشفياتها بنظام الكتروني موحد يمكن من الاطلاع على إنتاجية الأطباء ونسبة إشغال العيادات، وذلك سعيا للاستفادة من الموارد المتاحة بالطريقة المثلى.
ويهدف المشروع إلى تلمس حاجة المرضى وإيجاد الحلول المناسبة للعقبات التي قد تواجههم ضمن معايير معتمدة، إضافة إلى استحداث برنامج تقني لربط المستشفيات الكترونيا في إدارة معلومات العيادات الخارجية داخل المديرية العامة، وذلك لمتابعة مؤشرات الأداء للمستشفيات كافة بناء على الطاقة الاستيعابية لكل مستشفى والقوى العاملة فيه.
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