تبادل الخبرات مع مايكروسوفت للتحول الرقمي بالتعليم

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أكد نائب وزير التعليم الدكتور عبدالرحمن العاصمي أن تفعيل التقنية والتحول الرقمي في التعليم وفي أساليبه وخرائطه واستخداماته واختباراته أصبح اليوم ضروريا، وتعكسه بشكل إيجابي الأعمال التي يؤديها المعلمون والمعلمات، والأفكار والإبداعات والابتكارات التي يطرحونها بين الحين والآخر.

جاء ذلك أثناء تدشينه أمس الأول «المنتدى السعودي الأول لتبادل الخبرات مع مايكروسوفت» نيابة عن وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ.

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وأشاد العاصمي بالجوائز والأرقام المتقدمة التي حققها المعلم السعودي في المنافسات الدولية، مبينا أن هذا الملتقى يقدم أفضل التجارب والخبرات وورش العمل التي تثري، وتعمل على تطوير خبرات المعلمين والمعلمات.

وأوضح أن الملتقى يأتي في سياق الدورات التي تشهدها الوزارة نحو تطوير برامجها وتطوير معلميها ومعلماتها، متقدما بالشكر لكل المعلمين والمعلمات الذين شاركوا، والذين فازوا، والذين حققوا جوائز عالمية، ونتائج متقدمة، متمنيا لهم دوام التميز، وأن يكون الملتقى انطلاقة نحو التحول الرقمي لبرامج التعليم في المملكة.

من جهته ذكر وكيل الوزارة للأداء التعليمي الدكتور عيد الحيسوني أن المنتدى يأتي بالتعاون مع شركة مايكروسوفت، وهو نتائج الشراكة لدمج التقنية في التعليم، لرفع مستوى التحصيل الدراسي، مشيرا إلى تدريب عدد كبير من المعلمين، واكتسابهم المهارات التقنية وفق الشراكة مع مايكروسوفت، إضافة إلى المشاركة أخيرا في منتدى باريس الدولي، وفوز ثلاثة معلمين ومعلمات نظير التميز في أعمالهم المشاركة.