الشورى يصوت على توصية للرفع من مستوى تحصيل الضرائب

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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يصوت مجلس الشورى خلال جلسته التي يعقدها الاثنين المقبل على عدد من توصيات اللجنة المالية تجاه التقرير السنوي للهيئة العامة للزكاة والدخل للعام المالي 1438 /‏ 1439، ومن أبرزها تكثيف عمليات الفحص الميداني للشركات التي تخضع لنظام ضريبة الدخل للرفع من مستوى تحصيل الضرائب.

ويناقش المجلس بعد ذلك تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة في شأن التقرير السنوي لهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج للعام المالي 1438 /‏ 1439.

ويناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن تعديل الفقرة (د) من المادة الـ31 من نظام القضاء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/‏78) وتاريخ 19 /‏ 9 /‏ 1428، والمقدم من عدد من أعضاء المجلس استنادا للمادة (23) من نظام المجلس.

وخلال جلسة الثلاثاء المقبل يطلع المجلس على وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن مشروع نظام التوثيق.

وتطالب اللجنة في توصيتها التي تقدمت بها إلى المجلس بالموافقة على مشروع نظام التوثيق.

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ويتكون مشروع النظام من (57) مادة، ويهدف إلى تسهيل عملية التوثيق وتيسيرها على المستفيدين بما يوفر الوقت والجهد.

وخلال هذه الجلسة يصوت المجلس على عدد من توصيات لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار تجاه التقرير السنوي للهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني للعام المالي 1438 /‏ 1439، ومن أبرزها مطالبة الهيئة باتخاذ الإجراءات التي تكفل مزيدا من التنسيق المسبق بين مبادرات ومشروعات السياحة والترفيه والرياضة والثقافة، بما يضمن كفاءة الإنفاق وتعظيم المردود الاجتماعي التنموي والاستثماري.

ويستمع المجلس خلال الجلسة إلى وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للطيران المدني للعام المالي 1438 /‏ 1439.

ويناقش المجلس خلال الجلسة تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات في شأن خطة التنفيذ المحدثة لبرنامج خدمة ضيوف الرحمن.

وخلال جلسة الأربعاء المقبل يناقش المجلس تقرير اللجنة الصحية في شأن التقرير السنوي لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون للعام المالي 1438 /‏ 1439.

وتطالب اللجنة في أبرز توصياتها المستشفى بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لدعم وتهيئة أقسام العيون في المستشفيات الحكومية بالكوادر الطبية والفنية اللازمة.

ويطلع المجلس خلال الجلسة على وجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة للعام المالي 1438 /‏ 1439هـ، ثم يصوت بعد ذلك على عدد من توصيات اللجنة ومن أبرزها مطالبة الهيئة بتحديد أسباب تعثر المنشآت الصغيرة والمتوسطة ودراستها ووضع الحلول المناسبة لمعالجتها.