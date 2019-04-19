6 آلاف أسرة تزور سكني إكسبو جدة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - جدة دعا صندوق التنمية العقارية المواطنين من مدن ومحافظات المنطقة الغربية إلى زيارة معرض سكني إكسبو جدة 2019، والاطلاع على الحلول التمويلية والخيارات السكنية المقدمة لمستفيدي وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية. وأوضح المتحدث الرسمي للصندوق حمود العصيمي أن 6000 أسرة زارت المعرض في الأيام الأولى الماضية، حيث إن كثافة الإقبال التي شهدها تؤكد حاجة المواطنين في المنطقة إلى التعرف على الخيارات السكنية والمنتجات التمويلية المتوفرة. وقال «إن المعرض أصبح وجهة للمواطنين، للتعرف على المبادرات، والحلول المقدمة، لتسهيل طريقهم في تملك المسكن الأول، وأن المعرض لخدمة مستفيدي «برنامج سكني»، حيث يطرح باقات متنوعة من الحلول».



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