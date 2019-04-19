نائب أمير مكة يعطي إشارة بدء العمل بمركز ثول للتطريز

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تفقد نائب أمير منطقة مكة المكرمة بدر بن سلطان أمس مركز ثول شمال محافظة جدة، كما زار جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية «كاوست».

وبدأت الجولة في مركز ثول، بزيارة المركز الحضاري الذي نفذ بالشراكة بين الجامعة وشركة أرامكو، واستمع لشرح عن مكوناته الممثلة في ملاعب رياضية، ومسطحات خضراء، ومواقع للتنزه، وقاعة مناسبات متعددة الأغراض تتسع لـ700 شخص، ومتحف، ومكتبة، وسوق تراثي مكون من 20 متجرا، إلى جانب مواقف تتسع لـ600 مركبة.

واطلع على المشاريع التعليمية بثول والمكونة من 7 مدارس نموذجية للبنين والبنات لجميع المراحل، مجهزة بسبورات ذكية ومعامل للحاسب واللغة الإنجليزية، وتضم 3600 مقعد، كما اطلع على المشاريع الصحية، وتشمل عيادات تخصصية للقلب والنساء والولادة والأطفال، و7 وحدات غسيل كلى، وعيادات للأنف والأذن والحنجرة والجلدية والمسالك البولية، وقسم الأشعة والمختبر، وأمراض العيون والطوارئ والعمليات الصغرى، وسكنا للممرضين والممرضات، ومصلى، كما وقف على مشاريع الشؤون الإسلامية والتي تتكون من 5 مساجد موزعة في الأحياء وتستوعب 2700 مصل.

ثم افتتح مركز ثول للتطريز الذي نفذ بالشراكة بين «كاوست» وشركة نسما القابضة، واستمع لشرح عن أهداف مثل هذا النوع من المشاريع، والرامية لخلق الفرص للنساء في مجتمع ثول.

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عقب ذلك انتقل الأمير بدر بن سلطان إلى جامعة « كاوست» والتقى أعضاء هيئة التدريس والطلبة، واستمع إلى شرح عن أقسامها وتخصصاتها، وكذلك أبرز إنجازاتها التي حصلت عليها منذ نشأتها.

ثم زار المعرض العلمي ومعرض الشركات الناشئة، والذي يحكي منجزات الشركات التي تدعمها الجامعة في مسابقات ريادة المشاريع التي أقيمت على المستويين المحلي والعالمي، وحصدت الشركات الناشئة مراكز متقدمة في كثير من المسابقات، ومن ذلك فوز شركة كوانتم سوليوشنز، وهي شركة متخصصة في تقنية النانو تطور تقنية الكوانتوم دوت لشاشات (LCD) و(LED) والخلايا الشمسية، وفازت بالمركز الأول في فعالية الشركات الناشئة الذكية (Startsmart) التابعة لمنتدى معهد ماساتشوستس للتقنية في الرياض.

عقب ذلك تجول في مختبر التصوير المتخصص في التحليل الطيفي والتصوير المجهري للمواد والعينات البيولوجية وأبحاث الأجهزة.

مركز ثول للتطريز:

ستديره 50 موظفة من ثول والقرى المجاورة

يخلق فرصا لنساء ثول الراغبات في العمل

مرحلته الأولى ستخصص للخياطة والتطريز

الإدارة والتخزين والخدمات اللوجستية

ماذا سينتج؟