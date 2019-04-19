إتاحة التحويل من الفصلي لنظام المقررات العام المقبل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تتيح وزارة التعليم لطلاب وطالبات الثانوية تحويل نظام الدراسة من نظام فصلي إلى نظام المقررات في جميع مدارس المملكة بحلول عام 1441 ـ 1442.

وأوضحت مديرة الإشراف التربوي في تعليم الرياض نجلاء النفيعي أنه سيجري تحويل باقي المدارس من النظام الفصلي إلى المقررات، وشكلت لجنة برئاسة الدكتورة دليل الجلال وعضوية مشرفة النظام بتعليم الرياض رقية المحمود ومشرفة القيادة المدرسية بإدارة الإشراف التربوي ابتسام الجافل لمتابعة الدراسة في الثانوية بقسميها (مقررات - فصلي) بهدف التأكد من انسيابية الدراسة في نظام المقررات وإغلاق النظام الفصلي. وذكرت مشرفة النظام الفصلي رقية المحمود أنه يحق لطالبة المرحلة الثانوية التي تدرس في النظام الفصلي وأنهت المستوى الدراسي الرابع التحويل إلى نظام المقررات خلال العام الدراسي المقبل 1440 /‏ 1441 عبر تطبيق المعادلة وفق التعميم الصادر من الإدارة العامة للتقويم والقبول بتاريخ 13 /‏7 /‏ 1440، وسيتم تحويل الراغبة من فصلي إلى مقررات حسب نظام الدراسة والمسارات.

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من جانبه أفاد المشرف على نظام المقررات في قسم البنين بتعليم الرياض عبدالرحمن الصفيان بأنه شكلت لجنة بعضوية مشرفي نظام المقررات للعمل على تدريب قادة ووكلاء المدارس ومدخلي البيانات في نظام «نور» على تطبيق نظام المقررات.

المدارس المطبقة لنظام المقررات:

400 مدرسة للبنات

286 مدرسة حكومية وأهلية للبنين