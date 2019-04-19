42 ألف استشارة طبية خلال أسبوع

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أنجز مركز 937 التابع لوزارة الصحة 60,625 موعدا لدى مراكز الرعاية الصحية الأولية خلال الأسبوع الماضي، فيما تلقى 11,280 بلاغا وأنهى إجراء 315 طلبا للنقل من مستشفى إلى آخر.

وأوضحت الوزارة أن المركز قدم 42,737 استشارة طبية خلال الفترة نفسها، فيما بلغ مجموع المكالمات الواردة للمركز 168,422 مكالمة، وأجاب على 57,093 استفسارا.

ويقدم المركز مجموعة من الخدمات المميزة، تشمل خدمة الاستفسارات عن الخدمات المقدمة من الوزارة والاستفسار عن المعاملات الصادرة والواردة للوزارة وكذلك الخدمات الصحية، والاستشارات الطبية، وطلبات النقل بين المستشفيات حسب الحاجة الطبية، والبلاغات والشكاوى على جميع المنشآت الصحية الحكومية والخاصة، إذ يتلقى جميع الاتصالات من المرضى فيما يخص الجانب الصحي، إضافة إلى جميع الشكاوى والملاحظات على مدار الساعة وتمريرها للإدارات المعنية المختصة بالوزارة وفروعها.