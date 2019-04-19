محراب مجوف وغرفتان للإضاءة في ثالث مسجد مكتشف ببيشة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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استكمل فريق علمي من قطاع الآثار والمتاحف وقطاع المناطق في الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني أخيرا أعمال التنقيب الأثرية في موقع العبلاء في محافظة بيشة بمنطقة عسير، وهو ثالث مسجد يكتشف في مستوطنات التعدين القديمة بعد أن حققت الهيئة اكتشافات مهمة في مواقع تعدين أخرى في المملكة.

وتأتي أعمال التنقيب تلك، ضمن مبادرة تأهيل المواقع الأثرية لبرنامج خادم الحرمين الشريفين للعناية بالتراث الحضاري، وبتوجيه من رئيس مجلس إدارة الهيئة، حيث نقب الفريق العلمي في مسجد العبلاء الأثري، الذي اكتشف في الموسم الماضي 1439.

وأوضح رئيس الفريق المكلف بأعمال التنقيب عبدالله الأكلبي أن فريقه بدأ أعمال التنقيب في هذا الموسم بالمسجد الذي قدرت مساحته بـ2.616 م2، حيث كانت بداية العمل في المساحة الأمامية للمسجد الذي جرى من خلاله اكتشاف بعض الجدران المبنية من الحجر والمكسية بالجص الأبيض والوصول إلى أرضية المسجد.

وأشار إلى أن المسجد يتوسطه محراب نصف دائري مجوف إلى الخارج، إضافة إلى وجود غرفتين في الجهة الجنوبية الشرقية، معتقدا أن إحدى تلك الغرف كانت تستخدم لإضاءة المسجد.

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