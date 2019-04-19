الشرطة البريطانية تعلن مقتل إمرأة في أحداث شغب بإيرلندا الشمالية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أعلنت الشرطة في إقليم إيرلندا الشمالية الخاضع للحكم البريطاني اليوم، مقتل إمرأة بالرصاص خلال أحداث شغب في مدينة لندنديري.

وقال مساعد قائد الشرطة مارك هاميلتون: "نتعامل مع هذا الحادث على أنه إرهابي، وقد فتحنا تحقيقًا بالجريمة".

وبثت وسائل إعلام محلية صورًا تظهر احتراق سيارتين، وأخرى يبدو فيها ملثمون يلقون قنابل حارقة وألعاب نارية على مركبات الشرطة. ولم تعرف هوية المرأة على الفور أو من أطلق النار عليها.