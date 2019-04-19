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وظائف أكاديمية شاغرة في جامعة المجمعة

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جدة - عمرو شويل المجمعة- الخليج 365:

أعلنت جامعة المجمعة عن استمرار استقبال طلبات التقديم للعديد من التخصصات على درجة أستاذ مساعد ، أستاذ مشارك ، أستاذ  لعام 1440هـ، في جميع الكليات التابعة للجامعة.

ومن ضمن شروط التقديم:  أن يكون المتقدم / المتقدمة سعودي الجنسية مع ضرورة الحصول على درجة الدكتوراه (PHD)من جامعة سعودية أو جامعة أخرى معترف بها.

يشترط امتداد التخصص بين البكالوريوس والماجستير والدكتوراه وألا يقل المعدل عن تقدير جيد جدا في مرحلة البكالوريوس والماجستير.

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بالنسبة لطلب التقديم على وظيفة أستاذ وأستاذ مشارك يجب أن يكون حصل على الرتبة العلمية من جامعة سعودية أو إحدى الجامعات الموصى بها من وزارة التعليم.

مع ضرورة ارفاق وثائق التخرج لمرحلة البكالوريوس، الماجستير الدكتوراه مع المعادلة إذا كانت من خارج المملكة مع السجل الاكاديمي لجميع المراحل واستيفاء أي متطلبات أخرى يراها القسم أو الكلية التابعة لها الوظيفة.

للإطلاع الوظائف والتقديم من خلال الرابط التالي : https://jobs.mu.edu.sa/

وينتهي التقديم في تاريخ 1440/12/29 هـ .

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