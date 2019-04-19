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تفاصيل الوظائف المشمولة بسلم الموظفين العام بالقوات البرية

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جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365:

أعلنت قيادة القوات البرية الملكية عن توفر 124 من الوظائف الشاغرة المشمولة بسلم الموظفين العام في عدد من المناطق.

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وترغب في إشغالها بالكوادر السعودية المؤهلة (ذكور) وللراغبين بالتقدم عليها زيارة الموقع الإلكتروني لوزارة الخدمة المدنية على الرابط (https://www.mcs.gov.sa) .

ويكون بداية التقديم على تلك الوظائف اعتبارا من يوم الأحد الموافق 16 شعبان 1440 هـ وينتهي التقديم يوم الخميس الموافق 20 شعبان 1440 هــ .

ولمزيد من التفاصيل من خلال الرابط التالي: https://lfca.mod.gov.sa/

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