تفاصيل الوظائف المشمولة بسلم الموظفين العام بالقوات البرية

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365:

أعلنت قيادة القوات البرية الملكية السعودية عن توفر 124 من الوظائف الشاغرة المشمولة بسلم الموظفين العام في عدد من المناطق.

Advertisements

وترغب في إشغالها بالكوادر السعودية المؤهلة (ذكور) وللراغبين بالتقدم عليها زيارة الموقع الإلكتروني لوزارة الخدمة المدنية على الرابط (https://www.mcs.gov.sa) .

ويكون بداية التقديم على تلك الوظائف اعتبارا من يوم الأحد الموافق 16 شعبان 1440 هـ وينتهي التقديم يوم الخميس الموافق 20 شعبان 1440 هــ .

ولمزيد من التفاصيل من خلال الرابط التالي: https://lfca.mod.gov.sa/