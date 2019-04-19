الان تتابع «طلحة بن البراء» تحتفل بتخريج الدفعة الرابعة لطلابها والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365:

للسنه الرابعة على التوالي احتفلت مدرسة طلحه بن البراء بتخريج طلابها في الصف السادس والبالغ عددهم 255 طالبا وسط فرحة ومشاركة اولياء امورهم وعدد من القيادات التعليمية.

وامتزجت فرحة احتفاليات الطلاب بتقديم الهدايا القيمة والدروع لهم واستعراض الخريجين المسيرة امام اولياء امورهم متوشحين اوسمه التخرج.

وبهذه المناسبة قال القائد التربوي للمدرسة فهد العتيبي في كلمة له : اليوم نحتفل بتخريج الدفعة الرابعة من طلاب المدرسة والبالغ عددهم 255 طالبا بعد مرور ست سنوات دراسية كافحوا فيها بالجد والاجتهاد قضوها داخل ارجاء المدرسة.

واكد بالقول: اليوم نسعد بتخريج ابنائنا الطلاب وسط فرح بهيج وبين اولياء امورهم الذين حضروا لمشاركة ابنائهم حفل التخريج الذي امتزج فيه فرحة التخريج بين معلميهم واولياء امورهم.

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وبين القائد التربوي ان ادارة المدرسة دائبة بصفة مستمرة على تكريم الطلاب في جميع المجالات واقامة حفلات التخرج لأبنائها الطلاب كل نهاية عام دراسي وتقديم الهدايا والجوائز لهم التي تمنحهم فرحة التخرج.

وتخلل الحفل تكريم الخريجين وجميع معلمي المدرسة والطلاب المتفوقين والمتميزين، فيما قدم خلال الحفل اوبريت غنائي شارك فيه جميع الطلاب.

وكانت مدرسة طلحه بن البراء حققت المركز الاول على مستوى مدارس شرق الرياض التابعة لتعليم قرطبة في مسابقة الرسم الحر التي اختتمت قبل اسبوعين.

يذكر ان مدرسة طلحة بن البراء احد المدارس النموذجية المتطورة من مباني شركة تطوير حيث يطبق فيها برنامج التعليم الشامل لطلاب التربية الخاصة على مستوى مدارس شرق الرياض.