السعودية | سفير السعودية في الخرطوم: مساعدات المملكة خلال أيام

شكرا لقرائتكم سفير السعودية في الخرطوم: مساعدات المملكة خلال أيام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد سفير السعودية لدى السودان علي بن حسن جعفر، مساء الخميس أن مساعدات ستصل السودان خلال الأيام القادمة وفقا لتوجيهات الملك سلمان بن عبد العزيز وذلك دعما للشعب السوداني في هذه المرحلة.

كما أوضح، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء السعودية، أن لقاء الوفد السعودي الإماراتي رفيع المستوى برئيس المجلس العسكري الانتقالي ونائبه مؤخرا بالقيادة العامة أكد مجددا استمرار المملكة وتأييدها لما ارتآه الشعب السوداني حول مستقبله، بجانب دعم المملكة للخطوات التي أعلنها المجلس.

وأضاف أن الوفد بحث العلاقات المتميزة بين السودان والمملكة والإمارات ودعمه ومساندته حكومة وشعبا خلال هذه المرحلة التاريخية المهمة.

يذكر أن رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني الفريق الركن عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن، أشاد الأربعاء بالعلاقات المتميزة بين السودان والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، مشددا على الروابط الأزلية التي تربط بين شعوبها. وفق ما أوردت وكالة الأنباء السودانية.